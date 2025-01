Il libro di Claudia Lobina sul caso Zuncheddu arriva in Ogliastra. Dell’errore giudiziario lungo 33 anni si parlerà domani alle 17.30 al teatro San Francesco. Qui l’autrice del libro “Il Caso Zuncheddu: anticipazione della dimostrazione di un errore giudiziario”, racconterà la sua tesi di laurea che aveva gettato nuova luce sulla vicenda di Beniamino Zuncheddu, l’uomo di Sinnai condannato all’ergastolo e tornato in libertà da innocente dopo la riapertura del caso. La presentazione sarà curata da Mara Mascia, presidente del Consiglio comunale di Tortolì. Seguiranno i saluti del sindaco, Marcello Ladu, prima dell’esposizione di Claudia Lobina, criminologa e autrice del libro. Interverranno anche Pietro Pittalis, vicepresidente della Seconda commissione Giustizia, e Giorgio Mascia, ispettore superiore in pensione.

© Riproduzione riservata