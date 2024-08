Inseguimento da Far West tra le strade di Monte Attu. Al volante del suo fuoristrada, un uomo di Tortolì ha dato la caccia a uno sparuto gruppo di ragazzi che portava a passeggio un pitbull. L’automobilista sarebbe riuscito a raggiungere l’animale, ferendolo con la lama della motosega che aveva con sé.

L’episodio

Erano le 21.30 di mercoledì. Tra le strade di Monte Attu, popoloso quartiere di Tortolì con oltre 2 mila residenti, la consueta quiete. A un tratto lo stridio degli pneumatici di un fuoristrada ha allarmato i residenti. Il mezzo viaggiava a velocità sostenuta tra gli stretti vicoli, attraversando uno stradello pedonale che collega piazza Soro e via Frugoni. L’uomo inseguiva alcuni giovani con il pitbull in custodia. Quel che è successo nei minuti successivi è tutto da chiarire, ma il ferimento del cane con la motosega è finora l’unica certezza di una vicenda su cui i carabinieri sono chiamati a fare luce. L’animale sarebbe stato colpito sulla schiena, era sanguinante ma non in pericolo di vita ed è stato sottoposto alle cure di un veterinario. L’ipotesi più accreditata al momento è quella di un regolamento di conti dovuto a una presunta aggressione, avvenuta in precedenza, da parte del cane verso alcuni bambini. Nel recente passato la proprietaria del cane era stata sanzionata in due circostanze per omessa custodia dell’animale.

