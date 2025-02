Cercavano armi e droga. Al termine di massicce perquisizioni, i carabinieri della compagnia di Lanusei hanno arrestato un 55enne pregiudicato di Tortolì trovato in possesso di 10,4 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, e materiale per il peso e confezionamento dello stupefacente. All’operazione hanno preso parte i carabinieri dello Squadrone eliportato dei Cacciatori di Sardegna.

L’uomo custodiva in casa anche 41mila euro in contanti e due cartucce calibro 7,65. All’esito dell’udienza di convalida dell’arresto (in un primo momento il magistrato di turno ha disposto i domiciliari), che si è tenuta il 21 febbraio, gli è stato applicato l’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione nelle ore notturne.

Durante il servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati in genere sono state controllate 27 persone e 10 mezzi, oltre a 3 esercizi commerciali con identificazione dei clienti.

