I lavori in corso Umberto a Tortolì sono al 5 per cento. A due settimane dall’inizio dell’intervento per la riqualificazione del secondo tratto, da via Cagliari verso il largo Monsignor Virgilio, il sopralluogo tecnico di oggi ha stimato la percentuale di avanzamento degli interventi strutturali. Che, per ora, si sono concentrati su demolizione e ricognizione dei sottoservizi.

Mezzi e operai dell’impresa Sarda lavori di Tortolì si muovono come elefanti in una cristalleria facendo segnare progressi costanti sulle opere, della durata annunciata di quattro mesi. Tempistica suscettibile di variazioni, legate alle condizioni atmosferiche e a eventuali inconvenienti nel trattamento dei sottoservizi. Come accaduto oggi con la rottura di un tubo dell’acqua che ha provocato disagi tra gli utenti. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Abbanoa per la riparazione del guasto.

Fatto abbastanza preventivabile in virtù della presenza di un cantiere in cui sono previste demolizioni.

© Riproduzione riservata