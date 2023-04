«Il segreto della longevità? Cibarsi di cose genuine e vivere la vita con amore». Ad affermarlo è Luigino Moi che, oggi, ha compiuto 100 anni.

Il nonnino di Tortolì ha trascorso parecchi anni lontano dall’Ogliastra. Da giovane si è trasferito a Carbonia, dove ha conosciuto Giulia, l’amore della sua vita con la quale è sposato da 75 anni.

La coppia si è spostata a Roma, mettendo radici. Qui Luigino e Giulia sono diventati genitori di Antonella. La coppia è rimasta nella Capitale fino al conseguimento della pensione di signor Luigino, dopodiché la scelta di stabilirsi a Tortolì, nell’abitazione con vista sulla chiesa di Sant’Andrea.

Luigino è cresciuto a Tortolì in una famiglia numerosa (otto fratelli): oltre a lui è in vita la sorella Maria Grazia, che di anni ne ha 92. Domani sarà festa grande in famiglia, con il pranzo organizzato tra parenti e amici.

© Riproduzione riservata