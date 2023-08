Incidente stradale prima dell’alba di oggi lungo la statale 198, alla periferia ovest di Tortolì.

Una Ford Focus nera è piombata sul guardrail, in cui è rimasta incastrata e sospesa tra la carreggiata e la scarpata. Il conducente, nei momenti successivi all’impatto, si è allontanato chiudendo l’auto distrutta.

Sul posto, appoggiato sulle barriere laterali, anche un maglioncino sporco di sangue che verosimilmente è stato utilizzato dall’autista del mezzo rimasto ferito.

Lungo la statale sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì, i carabinieri del nucleo radiomobile di Lanusei e la polizia stradale di Lanusei. Le squadre dell'Anas hanno messo in sicurezza il tratto. In corso le indagini per risalire al conducente dell'auto, che viaggiava in direzione Villagrande, e ricostruire la dinamica dei fatti.

© Riproduzione riservata