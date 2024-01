Due persone coinvolte, una delle quali è finita in ospedale, e altrettante auto danneggiate. È il bilancio dell’incidente accaduto oggi pomeriggio in viale Arbatax a Tortolì, all’altezza dell’incrocio per via San Gemiliano.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e i vigili del fuoco di Tortolì. Una donna, residente nella cittadina, è stata accompagnata (in codice giallo) per accertamenti al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede. L'altra persona coinvolta è rimasta illesa.

La donna ha riportato lievi traumi, ma la dinamica ha suscitato forte preoccupazione tra coloro che sono intervenuti per primi nei soccorsi. L’auto condotta dalla donna finita in ospedale, una Renault Clio, è piombata sulla ferrovia dopo la carambola con l’altra macchina all’altezza dell’incrocio. Il tracciato che collega il centro abitato di Tortolì e Arbatax è costellato di incroci a raso nei cui pressi accade la maggior parte degli scontri tra mezzi.

© Riproduzione riservata