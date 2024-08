Si mobilita anche l’Ogliastra. Nella lotta contro lo sfruttamento energetico della Sardegna, le comunità si precipitano all’ufficio Anagrafe del proprio Comune per firmare i moduli della proposta di legge Pratobello. Fino a oggi a Tortolì sono state raccolte 240 firme. Sottoscrizioni in costante aumento anche nelle altre località.

Sono in prima linea diversi sindaci del territorio, da Tortolì ad Arzana, passando per Baunei, Girasole, Lotzorai, Triei e Villagrande che, attraverso i siti istituzionali e i canali social di riferimento, invitano le rispettive comunità a prendere visione del documento prodotto da un’iniziativa popolare. «È importante che i cittadini siano informati. È una mobilitazione che parte dal basso e non si può ignorare. Invitiamo la cittadinanza a prendere visione e firmare la legge», dichiara il sindaco di Tortolì, Marcello Ladu, che oggi ha apposto la firma sui moduli.

«Oggi - afferma Angelo Stochino, primo cittadino di Arzana - la legge Pratobello è lo strumento più incisivo per dare un segnale alla politica su una regolamentazione che deve tutelare il patrimonio ambientale sardo. È necessario bloccare questa speculazione, sebbene non sia semplice di fronte a uno scenario che può riservare contenziosi».

Stochino ha firmato la proposta di legge nei giorni scorsi: «Le pale eoliche accanto ai nuraghi - dice - sono uno scempio che provoca seri problemi in ottica di sviluppo culturale. Di fatto la loro installazione compromette anche la procedura del patrimonio nuragico verso l’Unesco. Ad Arzana abbiamo respinto qualsiasi assalto, senza prendere in considerazione possibili studi per installare pale eoliche che avrebbero danneggiato il nostro ambiente». Stasera, nell’Ex Blocchiera Falchi a Tortolì, si è tenuta un’assemblea popolare promossa da un comitato per dire no all'assalto energetico. Nei prossimi giorni verrà allestito un banchetto per la raccolta firme anche in piazza Roma ad Arzana, l'alternativa all'ufficio Anagrafe che osserva orari d'ufficio.

