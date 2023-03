Il Pd di Tortolì accelera in vista delle elezioni comunali di fine maggio. Nell’assise convocata nella sala di viale Pirastu sono stati trattati diversi argomenti. «Tra cui la costruzione di un progetto comune per il bene della comunità», ha dichiarato il segretario cittadino, Filippo Cherchi. I vertici dem hanno lasciato aperta la designazione di alcuni punti di programma, in particolare sul tema della rete territoriale.

«L’amministrazione comunale – ha aggiunto Cherchi – dovrà essere come una guida conciliante per dare voce e gambe alle richieste di associazioni e comitati, con l’obiettivo comune di rendere la cittadina una comunità solidale verso i fragili e una comunità a misura di persona con servizi adeguati e nuovi progetti per creare aggregazione: politiche giovanili, digitalizzazione degli apparati, programmazione turistica territoriale pluriennale, sostegno alle idee per riqualificare i quartieri ed il centro storico».

Cherchi ha ribadito che la segreteria cittadina è l’unica delegata alle trattative per la costituzione di una lista civica. Il segretario ha annunciato che la settimana prossima si terrà un incontro con i commercianti per coinvolgerli nel processo decisionale e per cercare soluzioni che sostengano l’economia locale. Nel frattempo la segreteria pensa anche ai nomi, benché al momento non siano chiare né le alleanze né i nomi dei possibili candidati.

