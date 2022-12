Si sono concluse ieri sera poco dopo le 20 le operazioni di recupero dell'ultraleggero precipitato nelle acque antistanti l'aeroporto di Tortolì.

Per asportarlo dal bagnasciuga, dov'era stato adagiato e messo in sicurezza dai Vigili del fuoco di Tortolì, è stato necessario l'intervento di un mezzo meccanico che lo ha scaricato in un terreno vicino all'area parcheggi.

Il velivolo è stato posto sotto sequestro. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Tortolì, coordinati dal sostituto procuratore di turno, Giovanna Morra.

Nel frattempo anche l'Aero club d'Italia, sui cui registri e immatricolato il mezzo aereo, ha avviato la propria indagine per capire i motivi dell'incidente. I due feriti, un uomo di 65 anni e una ragazza di 30, entrambi di Cagliari, sono rimasti lievemente contusi.

