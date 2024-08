È Antonio Saba il nuovo obriere maggiore del comitato di San Lussorio. Trentuno anni, operaio, è stato eletto oggi pomeriggio dal plenum del comitato che celebra il santo martire. È la prima volta che Saba ricopre la carica apicale. Succede a Giorgio Demurtas, dal quale domani sera riceverà la bandiera nel tradizionale rito dello scambio che andrà in scena dopo il tramonto. Accompagnato dagli spari de is cuettus e dalle note della fisarmonica, il corteo di soci e rispettivi familiari si snoderà tra l’abitazione del presidente uscente e quella di Saba. Con l’appuntamento in programma domani calerà il sipario sulla prima rassegna de is Festas de sartu cominciate con s’imbidu di venerdì scorso. Le manifestazioni, organizzate dai comitati permanenti in collaborazione con la parrocchia di Sant’Andrea e il Comune, proseguiranno (da venerdì) con San Gemiliano per concludersi poi con San Salvatore (dall’8 settembre).

