Asl Ogliastra e Plus a braccetto per sostenere il benessere sociale. Unione di forze per chi ha bisogno d’aiuto, inclusa la promozione delle case di comunità.

L’accordo di programma, siglato da Asl Ogliastra e Plus, segna un passo significativo verso un futuro migliore per coloro che sul territorio vivono una condizione di non autosufficienza o disabilità nel territorio. L’obiettivo è garantire un sostegno completo, integrato e di lungo termine per chi ha bisogno sia di cure mediche che di supporto sociale.

Verrà promossa l’integrazione del sistema territoriale sanitario con la costruzione del sistema dei Servizi sociali, individuando le istituende case di comunità, dislocate a Tortolì, Lanusei e Jerzu, e agli altri presidi territoriali, al dipartimento ospedale territorio, alle centrali operative territoriali e al punto unico di accesso. Al tavolo erano presenti, tra gli altri, il manager dell’Asl, Andrea Marras, l’assessore dei Servizi sociali di Tortolì, Irene Murru, e Sandro Rubiu, direttore del distretto sanitario di Tortolì.

Uno degli aspetti chiave dell’accordo è la creazione di un percorso assistenziale integrato, un approccio personalizzato che copre tutte le fasi, dalla valutazione iniziale alla definizione di un piano di assistenza individuale. Questo mira a garantire che le persone non autosufficienti possano rimanere nel loro contesto di vita, con dignità e sicurezza. Con la sottoscrizione dell’accordo, le amministrazioni locali e l’Azienda sanitaria si impegnano a prestare un’attenzione particolare alla promozione e all’integrazione delle Case di comunità. Ciò include la piena funzionalità dell’ambito territoriale sociale, la dotazione di risorse adeguate e la cooperazione attiva con i team multidisciplinari.

«L’accordo di programma - ha spiegato l’assessore ai Servizi sociali di Tortolì, Irene Murru - è un passo importante verso una comunità più inclusiva e sostenibile. Cerca di mettere al centro le persone che hanno bisogno d’aiuto, promuovendo una visione olistica del loro benessere e lavorando insieme per raggiungere risultati positivi».

Il Plus Ogliastra e l’Asl, attraverso i loro professionisti, dettaglieranno i percorsi operativi che renderanno l’accordo operativo già dai primi giorni del 2024.

