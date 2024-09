I Carabinieri delle Squadriglie di Arzana e Lanusei, con il supporto dei colleghi di Talana, hanno rinvenuto e sequestrato una piantagione di marijuana nelle campagne del paese, località “Niustria”.

La piantagione era costituita da 1048 piante di altezza compresa tra i 260 e i 310 cm. Immessa nel mercato, la droga avrebbe fruttato circa 2,5 milioni di euro.

I militari hanno trovato anche tubature per l’irrigazione, 2 cisterne in PVC usate come deposito idrico e foto trappole piazzate lungo il sentiero che conduce alla piantagione.

Tutto è stato sottoposto a sequestro per i successivi accertamenti. Caccia ai responsabili.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata