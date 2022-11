«Vogliamo preservare quel poco di buono che ci è rimasto». Così Christian Loddo, sindaco di Talana, ha presentato la mozione approdata oggi pomeriggio in Consiglio comunale.

La sua amministrazione si è espressa a favore dell’iniziativa promossa da Coldiretti contro il cibo sintetico. L’obiettivo della petizione condivisa dal Comune è promuovere una legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione del cibo sintetico in Italia, dalla carne prodotta in laboratorio al latte “senza mucche” fino al pesce senza mari, laghi e fiumi. Prodotti che potrebbero presto inondare i mercati sulla spinta delle multinazionali.

Nelle scorse settimane il sindaco Loddo si era schierato apertamente contro l’abbattimento dei suini allo stato brado. La sua posizione non era stata condivisa da Francesco Pigliaru, capo dell’esecutivo regionale nel 2015 quando venne istituita l’Unità di progetto che va in missione nelle terre civiche per abbattere i maiali illegali con la finalità di eradicare la peste suina. Tra i due, nei giorni successivi, era arrivato il chiarimento, pur mantenendo entrambi saldi i rispettivi punti di vista.

