Uno stage al Quirinale. Un’occasione importantissima per gli studenti dell’alberghiero dell'istituto Ianas di Tortolì.

Una decina di loro tra i più meritevoli dei corsi di cucina, sala e accoglienza parteciperanno nei prossimi mesi a un progetto formativo al Quirinale. La bella notizia è stata data dal referente del progetto e docente dello Ianas Fabrizio Murru, a margine dell’incontro dibattito organizzato dall'istituto in collaborazione con la Cisl Scuola con il “cuoco dei presidenti” Pietro Catzola, che ha presentato il suo libro e raccontato ai giovani la sua esperienza trentennale nelle cucine del Quirinale.

La mattinata si è conclusa con un pranzo al ristorante didattico della scuola con un menù di tutto rispetto cucinato e servito dagli studenti sotto la guida attenta dei docenti. "Burrida a sa tortoliesa", t"undusu ricamausu a spiga", "pardula destrutturata", alcune delle prelibatezze preparate dai ragazzi.

All’incontro, moderato da Giusy Ferreli, c’erano anche due ex studenti dello Ianas oggi affermati imprenditori nel campo della ristorazione, Daniele Mirai e Stefano Piliero. Sono intervenuti anche il segretario Cisl Michele Muggianu e Barbara Marongiu. L'incontro ha voluto essere un momento per far capire ai ragazzi che con lo studio, la passione e la motivazione si possono raggiungere i migliori obiettivi. Come quello di arrivare alle cucine del Quirinale.

