Ancora una volta l’aeroporto di Tortolì-Arbatax è sede di esperimenti ad alta tecnologia. Protagonista la società Nurjana Technologies, socio del Distretto aerospaziale della Sardegna (Dass), che sta effettuando test su particolari sistemi elettronici anche con la collaborazione di AvioClub Ogliastra e dei suoi piloti per lo svolgimento delle prove in volo al fine di mettere a punto sistemi ottici di altissima precisione.

La sperimentazione è resa possibile dal fatto che, nell’ambito del progetto Sardinia Uav Test Range, finanziato dalla Regione, il Dass alla fine del 2023 ha affittato da Aliarbatax per tre anni un funzionale hangar vicino alla pista di volo e un accogliente locale con uffici utilizzati da Nurjana Technologies per portare avanti la sperimentazione in corso.

«Per questa società nata e sviluppata in Sardegna», spiega il legale rappresentante Pietro Andronico, «è un grande vantaggio poter collaudare i propri sistemi avvalendosi delle infrastrutture locali prima di affrontare i mercati internazionali di interesse». Soddisfatto il presidente del Dass Giacomo Cao. «L’apertura di una sede operativa del distretto all’aeroporto di Tortolì-Arbatax sta consentendo al territorio di acquisire visibilità su temi di ricerca e sviluppo molto avanzati nel comparto aerospaziale».

