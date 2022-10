Attimi di grande paura a Tortolì.

Seminudo, urlando frasi sconnesse e discorsi senza senso, un uomo minacciava e aggrediva tutti i passanti. Quelli che gli si avvicinavano e anche i più lontani, rincorrendoli e scagliando verso di loro tutti gli oggetti che si trovava per le mani.

I fatti sono avvenuti venerdì alle 22 nella piazzetta di Porto Frailis.

Sul posto si sono precipitati i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della Squadriglia di Lanusei, allertati dalle numerose chiamate al 112. I militari, con molte difficoltà e avvalendosi anche dell’aiuto di alcuni cittadini presenti, sono riusciti a bloccare l’uomo e a portarlo negli uffici del Comando.

Protagonista della folle serata è un 51enne originario di Sassari, che si trova in Ogliastra come lavoratore stagionale. Neanche in caserma l’uomo si è calmato e ci è voluto anche l’intervento del personale sanitario per calmarlo ed evitare che si facesse male da solo, visti i continui gesti di autolesionismo.

Sedato con grandi difficoltà, il 51enne è stato portato nel carcere di Lanusei.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata