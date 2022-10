Otto Comuni ogliastrini mettono in cassaforte 300mila euro ciascuno. I 2,4 milioni, erogati dall’assessorato regionale dei Lavori pubblici, li utilizzeranno per manutenzioni e miglioramenti del reticolato viario urbano.

Nello specifico, Arzana (20mila euro di cofinanziamento) investirà il denaro per sollevare gli standard di sicurezza sulla strada trincea di Argiola Onniga, tra l’abitato e la provinciale 27, Bari Sardo per l’adeguamento della viabilità esistente attraverso opere di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza e lo stesso farà Gairo, centro che, con il punteggio di 76,67, ha ottenuto il quinto posto assoluto nella graduatoria regionale: l’amministrazione ha cofinanziato l’opera con 200mila euro.

Ancora, il Comune di Jerzu destinerà il contributo alla manutenzione e al miglioramento della viabilità di accesso al centro urbano, Lanusei e Lotzorai per interventi generali sull’intera rete viaria urbana di competenza, Ulassai si concentrerà su opere di manutenzione straordinaria e sulla messa in sicurezza di via Cerina e delle intersezioni e infine il Comune di Villagrande farà investimenti sia sulle strade dell’abitato che della frazione di Villanova Strisaili.

Diversi gli enti ogliastrini rimasti a bocca asciutta, tra cui il Comune di Tortolì, che in tutto aveva richiesto 620mila euro per lavori di urbanizzazione nelle lottizzazioni di Su Poboru, Pirisceddas e Is Tanas. Ammessa ma non finanziata la domanda di 1,5 milioni di euro inoltrata dalla Provincia di Nuoro per le strade ogliastrine 56, 27, 63, 56 bis, 55, Arzana-Lanusei e Buoncammino-Sa Brocca.

