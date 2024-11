Nasce il coordinamento Ogliastra Pratobello '24. Si è tenuta nel tardo pomeriggio di oggi la prima assemblea generale nella sede della Provincia in via Mameli a Tortolì.

Un primo incontro partecipato, che ha visto tra i presenti, uomini e donne, giunti un po' da tutta Ogliastra. Tra i promotori del coordinamento il sindaco di Talana Christian Loddo. L'obiettivo della prima assise è darsi una struttura organizzativa per dare battaglia alla speculazione.

«Questo movimento non si definisce né di destra né di sinistra, è un presidio di libertà, di dignità, di benessere del popolo sardo e del suo territorio», ha detto Loddo in apertura dell'assemblea. A turno hanno preso parola i vari partecipanti esprimendo ognuno il proprio pensiero relativo all'argomento e dando la propria disponibilità. Il coordinamento sarà unitario ma avrà almeno tre gruppi di lavoro: chi seguirà la divulgazione, chi la parte legale e altre tematiche. Come coordinatore generale è stato nominato il sindaco Christian Loddo.

Seguiranno incontri e assemblee in tutto il territorio finalizzati a divulgare e sensibilizzare. E manifestazioni che «dissuadano la politica da scelte scellerate». Prossimo appuntamento lunedì 2 dicembre.

