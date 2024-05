Gli attivisti ambientali hanno trovato uno scenario desolante: rifiuti di ogni genere, dalle lattine alle bottiglie, dai sacchetti di plastica a spezzoni di cime e catene. Al termine della missione in fondo al mare di Arbatax, i volontari di “Save my Ocean” hanno raccolto oltre 6 quintali di rifiuti.

Quella di oggi è stata una mattinata intensa per i volontari, coordinati dall’attività Francesca Congiu, che hanno partecipato all’evento sostenuto anche dal Circomare di Arbatax e dal Comune di Tortolì. Il gruppo di volontari continua la battaglia contro i rifiuti abbandonati in fondo al mare e con tutto l’equipaggiamento necessario hanno portato a termine la missione per la bonifica che restituisce l’area limpida e cristallina.

Hanno presenziato, tra gli altri, anche il comandante della Guardia costiera di Arbatax, Mattia Caniglia, e il consigliere comunale con delega all’Ambiente, Riccardo Falchi.

