Ha accusato un malore mentre con un’amica stava percorrendo il sentiero che dalla gola Gorropu risale verso Genna Silana.

Non riusciva più a proseguire autonomamente, per questo le due donne hanno allertato i soccorsi riuscendo a spiegare il punto esatto in cui si trovavano.

Così, per salvare la turista spagnola, 29 anni, ieri sera è intervenuto il personale del Soccorso Alpino e Speleologico delle stazioni Ogliastra e Nuoro, allertato dalla centrale operativa del 118 poco prima delle 20.

I tecnici hanno raggiunto l’escursionista assieme a un infermiere, dopo averla stabilizzata e imbarellata, l’hanno trasportata con la tecnica della portantina percorrendo il sentiero più a valle verso il campo base Gorropu sulla SS125, dove l’attendeva l’ambulanza dell’Associazione PAVS (Pubblica Assistenza Volontari del Soccorso di Urzulei).

La donna è stata quindi condotta all’ospedale di Nuoro. L’intervento, condotto in collaborazione con i vigili del fuoco di Tortolì, si è concluso a notte fonda.

