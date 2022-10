Problema omologazione risolto. Almeno per un po'. Il campo sportivo di via Olimpia a Lotzorai ha ottenuto una deroga fino al 31 dicembre dalla Lega nazionale dilettanti.

La struttura non è omologata e da qui a fine anno il Comune, proprietario, dovrà effettuare quegli accorgimenti necessari indicati da una commissione di ingegneri in forza alla Lega.

Quello del campo sportivo è uno dei dossier di più stretta attualità nel palazzo di piazza Repubblica.

Ora è cominciato il conto alla rovescia in vista della nuova scadenza. Prima della gara che l’Atletico Lotzorai (Prima categoria, girone A) ha disputato e vinto ieri, il campo in erba sintetica, inaugurato a luglio 2017 dopo un investimento di oltre 400mila euro, poteva accogliere gli atleti soltanto per le sedute d’allenamento.

L’impianto viene utilizzato anche dall’altra squadra del paese, l’Unione sportiva Lotzorai, che vanta decine di iscritti al settore giovanile.

