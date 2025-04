Sono scesi in piazza per chiedere giustizia per Marco Mameli. Replicando Ilbono, a distanza di una settimana, stasera la comunità di Loceri si è riunita per una fiaccolata in memoria del 22enne ucciso con tre coltellate il primo marzo scorso a Bari Sardo. Alla fiaccolata bis, organizzata da un gruppo di giovani del posto, ha partecipato una folla numerosa partita da piazza Nonnu Melis.

In un silenzio surreale, il corteo è transitato sulle strade dell’abitato alla presenza di adolescenti, adulti e amministratori, fra i quali i sindaci di Loceri e Ilbono, Gianfranco Lecca e Giampietro Murru. In piazza, i ragazzi che hanno promosso l’iniziativa hanno appeso diverse lenzuola bianche con messaggi che invitano a sgretolare il muro dell’omertà: «Basta omertà, parlate», “Chiediamo la verità affinché la violenza non abbia l’ultima parola”. A 43 giorni dall’omicidio di via Santa Cecilia il killer di Marco Mameli non ha ancora un nome. La Procura di Lanusei indaga contro ignoti.

