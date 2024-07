Neanche a farlo apposta, a poche ore dall’arrivo dell’assessore, è venuto alla luce Jacopo al Nostra Signora della Mercede. Quasi a ribadire il punto centrale da discutere in conferenza, qualche ora dopo. Infatti, l’assessore alla sanità Armando Bartolazzi ha incontrato amministratori, vertici Asl, sindacati, operatori e comitati questa mattina a Lanusei, in occasione della conferenza socio sanitaria organizzata ad hoc.

Punto nascita chiuso, cardiologia a mezzo servizio, carenza di personale e strategie per rimpolpare gli organici e ridistribuire i medici sul territorio sono stati alcuni dei temi ampiamente discussi.

Sul punto nascite l’assessore Bartolazzi ha ribadito: «Un ospedale non può andare a lesinare servizi a destra e sinistra mettendo i pazienti in macchina per chilometri. Ci deve, però, essere il minimo indispensabile per garantire la sicurezza. Vorrei riaprire il punto nascita ma garantire la presenza di pediatri, neonatologi, ostetriche». Sul territorio, invece, l’assemblea si è concentrata sulla questione delle liste d’attesa e dei medici di medicina generale.

