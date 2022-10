L’Arbatax Park Resort è sul podio del World Travel Awards. Per la quarta volta consecutiva, il complesso che si trova all’interno del Parco Naturalistico Bellavista, è stato insignito di due prestigiosi riconoscimenti a livello europeo e italiano come Migliore Eco Resort 2022. La struttura è stata riconosciuta come prima classificata in qualità di “Europe’s Leading Eco Resort” e di “Italy’s Leading Eco Resort”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta ieri all’isola di Maiorca, durante il Grand Final Gala Ceremony svoltosi all’Hilton Mallorca Galatzo. Hanno ritirato gli importanti riconoscimenti Attilio Mazzella, Cdo Arbatax Park Resort & SPA del Gruppo Mazzella e Joan Pla, Ceo di Blau Hotels, la catena alberghiera spagnola che ha sede nell’isola delle Baleari e che per la stagione 2022 ha gestito il Cala Moresca e il Monte Turri, due delle sette strutture che fanno parte del complesso, sposando attivamente la filosofia che ha permesso all’Arbatax Park Resort di essere riconfermato al vertice dei World Travel Awards 2022.

Il World Travel Awards è stato istituito nel 1993 per riconoscere, premiare e celebrare l'eccellenza in tutti i settori dell'industria del turismo.

