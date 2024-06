Atteso e annunciato un mese fa, il valzer dei parroci si è compiuto. Che un elevato numero di trasferimenti fosse nell’aria era chiaro da tempo e oggi il vescovo di Lanusei, Antonello Mura, ha comunicato le proprie decisioni che rivoluzionano la geografia missionaria nella Chiesa d’Ogliastra.

Don Franco Serrau è il nuovo parroco di Stella Maris (Arbatax). Il sacerdote di Ussassai subentra a don Filippo Corrias, nominato cancelliere vescovile e direttore dell’Ufficio Beni culturali (archivio, biblioteca e museo). Dopo nove anni, don Serrau saluta Villaputzu, la cui comunità accoglie don Marco Congiu, in arrivo da Urzulei e Talana. Per il ministero pastorale in questi due centri, il monsignore ha nominato parroco don Evangelista Tolu. Il prete di Orune lascia Lotzorai e Girasole, comunità affidate a don Battista Mura, al passo d’addio a Tertenia. Don Mura si fa in tre: sarà parroco anche di San Giuseppe (Tortolì). Per le tre parrocchie è confermato come collaboratore padre Joy Mattamal. Lascia San Giuseppe don Giuliano Pilia, che si trasferisce a Villagrande e Villanova. È il successore di don Ernest Beroby, che si sdoppia nella veste di parroco di Loceri e Cardedu.

A Tertenia la chiesa parlerà brasiliano: arriva don Joilson Macêdo. Il sacerdote sudamericano saluta Seui e Ussassai: per le due comunità è pronto padre Mauro Isacchi. Resta a Sant’Andrea (Tortolì), almeno per ora, don Piero Crobeddu, 78 primavere sulle spalle.

Completate le caselle delle parrocchie, il vescovo ha attuato anche altre nomine. Don Efisio Meloni è il nuovo responsabile della pastorale della Salute e cappellano dell’ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei. Per lui è un ritorno al passato. Don Danilo Chiai è il rettore della chiesa di Cristo Re e confessore straordinario nel Santuario diocesano di Lanusei. Don Antonio Carta, fresco diacono, collaboratore della parrocchia di Ilbono. Don Mariano Solinas conserva gli attuali incarichi nelle parrocchie di Baunei, Santa Maria Navarrese e Triei ed è nominato vice economo diocesano con priorità per la gestione amministrativa della Caritas diocesana. Realtà di cui don Giorgio Cabras non è più direttore: il sacerdote di Baunei ha richiesto di vivere un tempo sabbatico fuori Diocesi «per recuperare energie spirituali ed intellettuali», ha precisato il vescovo. Cristiana Boi, avvocato della parrocchia di Stella Maris (Arbatax), è il nuovo direttore della Caritas diocesana. Tutte le nomine saranno effettive a settembre.

Il monsignore ha espresso gratitudine a don Danilo Chiai e don Virgilio Mura per il loro servizio, rispettivamente in Curia come cancelliere e all’ospedale come cappellano, e a don Ignazio Ferreli che conserva il compito di responsabile dell’Ufficio Edilizia di culto, per il suo servizio in questi anni alla guida dell’Ufficio Beni culturali. Cessa l’attività di parroco don Giovanni Piroddi, che lascia Loceri ma che continuerà a svolgere altri compiti a disposizione delle comunità.

