Un neonato con una grave crisi respiratoria è stato trasportato con l’elicottero dell’Areus all’ospedale Brotzu. Il piccolo, dopo essere stato stabilizzato dai medici del Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede, ora si trova ricoverato sotto stretta osservazione nella struttura altamente specializzata del capoluogo.

Il trasporto è stato effettuato intorno alle 17 di oggi. In precedenza il piccolo era arrivato in condizioni critiche in Pronto soccorso.

Dalla base di Elmas si è sollevato in volo l’elicottero atterrato sull’elisuperficie dei Vigili del fuoco di Lanusei dove il bimbo è stato trasportato in ambulanza. All’arrivo al Brotzu è stato preso in carica da un’équipe specializzata.

