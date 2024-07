Identificati e denunciati alla procura per i minorenni di Cagliari i due ragazzini che hanno lanciato un gattino dal ponte a Lanusei e postato sui social il video, che è diventato virale suscitando indignazione.

Si tratta di un ragazzino di 14 anni e una ragazzina di 17. I due sono stati identificati dal video: si tratta del giovane che ha in mano il piccolo gatto nero e della ragazza che lo incita a lanciarlo.

I due sono stati convocati assieme ai genitori negli uffici del Corpo Forestale, dove è stata notificata loro la denuncia. I forestali sono al lavoro per identificare le altre persone che compaiono nel filmato, a partire da chi ha girato il video.

Un gesto che Giovanni Monaci, direttore dell’Ispettorato del Corpo Forestale di Lanusei, definisce «preoccupante».

«Sono ragazzi – spiega – che per noia o dileggio compiono certi gesti e per gli stessi motivi possono divertirsi ad appiccare il fuoco, cosa che è successa in altre parti dell’Isola. L’educazione civica e l’attenzione ai valori universali scarseggiano un po’, su questo fronte bisognerebbe agire per un’educazione più attenta ai giovanissimi».

