Attentato incendiario nella notte a Lanusei.

Attorno alle 24, in via Ilbono, un incendio è divampato in un locale di circa 400 mq adibito a ricovero mezzi. Nella violenta combustione sono rimasti coinvolti un mezzo utilizzato come rosticceria ambulante e una cella frigorifera.

Sul posto l’immediato intervento dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme evitando ulteriori danni a strutture adiacenti dove erano parcheggiate altre auto.

Non è la prima volta che il proprietario del locale, un noto imprenditore del posto, è vittima di simili episodi.

Già accertata dai vigili del fuoco l’origine dolosa del rogo.

Sul posto anche i carabinieri di Bari Sardo e Lanusei che hanno avviato le indagini.

