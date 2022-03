All’alba di oggi c’era un toro a passeggio per le vie di Tortolì. Cittadini increduli hanno ripreso l’animale mentre se ne andava tranquillo in mezzo alla carreggiata in viale Pirastu, sostando per qualche minuto in piazza Fra Locci, di rimpetto all’edicola dove i clienti acquistavano i quotidiani. Probabilmente proveniente da un terreno nelle vicinanze, l’animale si è avvicinato senza troppi timori verso le persone che transitavano da quelle parti.

Sul posto, dopo le prime segnalazioni, sono intervenuti gli agenti della Forestale e una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Lanusei. In tempo zero in rete è subito diventato virale il video ed è scattata l’ironia.

