Inaugurata il 9 maggio del 2019 dall’allora sindaco Giuseppe Loi, la palestra comunale di Via Bariocce a Villagrande Strisaili soltanto ora può riaprire i battenti dopo un lunghissimo periodo di emergenza Covid. Dopo decenni di richieste al Comune, per la realizzazione di una nuova struttura salubre, sana ed agibile, la società ASD Polisportiva Volley Villagrande non crede ancora che questo sogno si sia potuto realizzare.

"Nella vecchia struttura, il teatro tenda, che nulla aveva a che fare con una palestra”, spiega Daniela Lepori, dirigente e tuttora allenatrice, “ci pioveva dentro e c’era tanto freddo. Era una cella frigorifera. Ricordo che prima di disputare una partita ci si doveva rimboccare le maniche per asciugare il pavimento e rattoppare i buchi nel tendone. Questo era il nostro riscaldamento pre-partita. Un enorme sacrificio dato dalla grande passione per questo sport”.

Serena Scudu, dirigente e allenatrice, è sulla stessa linea. “Abbiamo lottato parecchio, con tanti sacrifici per tenere in piedi una società che contava più di settanta tesserati. Gli anni in cui sono iniziati i lavori per la realizzazione della nuova palestra sono stati gli anni più difficili. Ci si allenava nella frazione di Villanova e pareva sempre di essere in trasferta anche quando si giocava in casa. È stata comunque un’esperienza positiva, dove è nata una bella collaborazione con la società di Villanova che da subito ci ha accolto con tanto piacere”.

Tutto ciò non ha spaventato la società villagrandese che si è lasciata tutto alle spalle per ricominciare più forte di prima.

La società Asd Polisportiva Volley conta oggi 40 tesserati ed è pronta a disputare quest’anno tre campionati: Volley S3 per i bambini nati negli anni dal 2013 al 2016 in collaborazione con la VolleyUs Villanovese, l’Under 13 e la 1° divisione femminili. “Abbiamo pochi iscritti, ma siamo fiduciose per gli anni a venire”, dice una dirigente. “Per noi è una cosa grandiosa avere una nuova e bella palestra dove allenarsi, il resto viene con l’impegno, la determinazione e la costanza”.

“La nostra - spiega il presidente, Mauro Lotto, “è una società in continua crescita, abbiamo tanto da dare nella pallavolo e nel calcio, dobbiamo avere solo pazienza. Lo sport nel nostro paese è considerato da sempre una delle ruote più importanti per lo sviluppo della vita dei giovani, una palestra di vita per la loro formazione ed educazione”.

Sabato e domenica scorsi sono state due giornate piene di entusiasmo ed emozioni per Villagrande e Villanova che hanno visto in campo la s1quadra di 1° divisione allenata da Serena Scudu e la Villanovese (serie D) allenata da Alessio Aresu entrambe vittoriose in due gare non semplici ma intense. Due palestre colme di gente di tutte le età a sostenere le ragazze, indice di due paesi impegnatissimi socialmente.

"Per un attimo - conclude sorridendo Laura Lotto un’appassionata ed ex giocatrice di volley - abbiamo tolto le mascherina per esultare, urlare e sorridere alle vittorie. Che bello tornare a vivere nella normalità”.

