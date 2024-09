Incidente stradale sulla Lanusei-San Paolo. Un furgone, carico di prodotti alimentari, è finito fuori dalla carreggiata terminando la corsa su uno spiazzo sterrato che apre su uno stradello privato.

Illeso il conducente. Il quale ha pure tentato una frenata, come testimoniano i segni impressi sull’asfalto dagli pneumatici, senza tuttavia riuscire a evitare l’impatto con un muretto a bordo strada. Il mezzo furgonato è rimasto in bilico su una rampa di accesso laterale creando pericolo per la circolazione.

Sul posto, nel pomeriggio di oggi, è intervenuto un equipaggio della polizia stradale di Lanusei, coordinato dall’ispettore Fausto Loddo, che ha effettuato i rilievi di rito.

