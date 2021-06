Sorpreso con un machete lungo 44 centimetri, un uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Lanusei e della Squadriglia anticrimine di Arzana.

Il fatto è accaduto a Tortolì: alcune persone si sono rivolte ai militari che hanno effettuato un controllo nella zona di Orrì individuando l'uomo che, portato in caserma per accertamenti, è stato denunciato per porto di oggetti atti ad offendere. Il machete è stato sequestrato.

