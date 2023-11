Niente camici bianchi, chiude la guardia medica di Ilbono. Rimangono scoperti alcuni turni.

L’avviso è comparso sull’ingresso dello studio medico e porta la firma del direttore del distretto Sandro Rubiu, che avvisa gli utenti e le istituzioni che per quasi l’intera giornata di ieri (dalle 10 alle 8 di questa mattina), per domenica 26 dalle 8 alle 8 della mattina successiva e per giovedì 30 novembre dalle 20 alle 8, non è stato possibile trovare camici bianchi disponibili a coprire i turni, ergo la guardia medica rimarrà chiusa e il servizio sospeso.

La direzione del distretto ha quindi invitato l’utenza che potrebbe avere bisogno di assistenza, di rivolgersi direttamente al pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede o al servizio di 118 per l’emergenza-urgenza. Se dovesse riuscire a trovare delle disponibilità da parte di qualche medico la Asl si impegna a coprire i turni, ma al momento la situazione rimane critica.

