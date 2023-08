Ha soffiato sulla torta che le hanno preparato per i suoi 102 anni. Culurgionis, maialetto arrosto per il pranzo della grande festa organizzata da nipoti e pronipoti per signorina Dina Sodde di Ilbono.

Nella sua vita l’hanno accompagnata l’amore per la famiglia e la fede. È devota alla Madonna delle Grazie, che in paese è venerata dalla comunità. Non manca di seguire la messa in tivù, soprattutto quella celebrata da Papa Francesco.

Oggi ha ricevuto la comunione durante la visita di don Luigi Murgia e della ministra straordinaria dell’Eucarestia, Lidia Marongiu. L’ultracentenaria conferma che l’Ogliastra è terra di longevità. Sono attualmente più di trenta i nonnini che all’anagrafe risultano nati nel 1923 o negli anni immediatamente precedenti. Proprio come Dina Sodde, nata a Ilbono il 27 agosto 1921.

