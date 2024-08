Doveva essere un Ferragosto di relax e divertimento. L’escursione a contatto con la natura più selvaggia è saltata perché il Trenino verde s’è fermato quaranta secondi dopo la partenza dalla stazione di Arbatax. Il convoglio turistico, gestito dall’Arst, ha deragliato («sviato seondo Arst) dal percorso ordinario con l’ultima parte della carrozza uscita dai binari.

Il convoglio a Lanusei non è mai arrivato e gli 80 passeggeri a bordo (molti stranieri) sono stati costretti a reinventarsi la giornata di festa. Alcuni di loro hanno chiesto il risarcimento, altri hanno gradito le alternative per non buttare del tutto il tour organizzato e hanno raggiunto in auto Lanusei. Ieri sulle rotaie della stazione di Arbatax erano in corso gli accertamenti sulla dinamica, anche per capire quali siano state le esatte cause che hanno originato l’incidente. Domani il Trenino Verde dovrebbe riprendere a viaggiare lungo la consueta tratta.

La carovana era appena salita a bordo quando il Trenino è uscito dai binari. Il macchinista, in tempo, è riuscito ad arrestare la marcia - già piuttosto bassa - impedendo conseguenze più gravi. Quaranta secondi scarsi dalla partenza e tutti di nuovo a terra, insomma.

Tutti i dettagli nell'articolo di Roberto Secci su L'Unione Sarda in edicola e sull’edizione digitale

© Riproduzione riservata