Non lo vedevano da lungo tempo. Alla fine qualche vicino ha segnalato l’anomalo caso ai Servizi sociali di Girasole. Oggi la triste scoperta: il corpo senza vita di Raimondo Loi era nel cortile di casa con il suo cane che lo vegliava.

Il dramma della solitudine si è consumato in un’abitazione al confine tra Girasole e Tortolì, centro di cui era originario l’uomo che ha cessato di vivere all’età di 71 anni.

L’ipotesi è che il decesso sia avvenuto in un lasso di tempo tra i 20 e i 40 giorni fa, forse per un arresto cardiaco. A vegliarlo in tutto questo tempo è rimasto il suo cagnolino, un bastardino di media taglia al quale il pensionato era tanto affezionato.

Il magistrato di turno, accertato che sul corpo non ci fossero segni di violenza, ha autorizzato la rimozione del corpo per la restituzione alla famiglia e la salma è stata trasportata nella cappella del cimitero di Girasole, in attesa dei funerali.

