Alle 13 di oggi è stata riaperta al traffico la strada che da Tortolì collega a Girasole. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti, fra gli altri, il sindaco di Girasole, Lodovico Piras, gli assessori Gianluca Congiu, Chiara Stella Fanni e Alessio Canu e il parroco, don Evangelista Tolu.

Sono serviti poco più di due mesi di lavoro all’impresa Luca Demurtas di Girasole (subappaltatrice della Ulestri srl di Ilbono) per realizzare l’opera lungo il vecchio tracciato della Statale 125 che apre verso l’abitato, all’altezza tra le vie Manzoni e Dante e lo stradello di penetrazione agraria per via Case sparse. Il progetto è stato ereditato dalle precedenti amministrazioni guidate da Gianluca Congiu, attuale assessore dei Lavori pubblici.

«Qualche anno fa era solo un sogno, che oggi è diventato realtà», ha detto il sindaco Piras. L’opera garantisce una viabilità più sicura in un tratto che, in passato, è stato teatro di numerosi incidenti, alcuni dei quali anche tragici.

