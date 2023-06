Da stamattina l’area del cantiere per la costruzione della rotonda all’ingresso sud di Girasole è blindata.

È scattata la rivoluzione al traffico con conseguente caos per la viabilità, che in quel tratto di ex statale è altamente elevata. Il transito sarà vietato per un mese o comunque fino alla conclusione dell’opera. Il divieto è stato istituito in via Nazionale dal civico 24 in direzione Girasole e dall’intersezione con via Emilio Lussu verso Tortolì.

Gli utenti della strada che da Tortolì devono raggiungere il centro abitato di Girasole dovranno farlo attraverso percorsi alternativi: dall’Orientale, imboccando via Roma, oppure dallo stradello di Is Murdegus, quartiere periferico di Tortolì, o ancora da viale Santa Chiara, zona del cimitero di Tortolì. Alla luce della variazione al traffico il Comune, in accordo con l’Arst, ha trasferito la fermata dei bus da via Nazionale a via Roma, intersezione via Venezia.

«Ci scusiamo per il disagio», ha detto il sindaco Lodovico Piras, consapevole che le settimane a venire saranno ad alto coefficiente di difficoltà per il traffico destinato ad aumentare con le presenze turistiche. «Però - puntualizza il primo cittadino - chiediamo comprensione perché comunque stiamo realizzando un’opera strategica per la viabilità».

