L'accesso alla scuola dell'infanzia di Girasole sarà più sicuro. Stop al rischio incidenti, come avvenuto in alcune occasioni qualche tempo fa con genitori e bimbi vicini a essere investiti dalle auto in corsa, e via alla soluzione definitiva.

L'ingresso non sarà più da via Nazionale, bensì in futuro i bimbi entreranno da via Dante, lato parco giochi. «Questo perché - hanno detto il sindaco, Lodovico Piras, e l’assessore ai Lavori pubblici, Gianluca Congiu - nonostante siano stati realizzati i dossi artificiali vogliamo sollevare ulteriormente il livello di sicurezza».

Nei giorni scorsi l’impresa ha avviato l’intervento aprendo il varco da via Dante e delimitando l'area dalle proprietà private. Nella stessa struttura verrà realizzato un asilo nido con 400 mila euro di risorse ministeriali.

