Una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne, trova posto per la prima volta in un’area privata nel comune di Jerzu, in località Pelau, splendida zona dell’Ogliastra che dà nome all’Oleificio della famiglia Mura. L’inaugurazione si è svolta all’interno dell’Azienda agricola Mura, ricca di olivi e di vigne, in collaborazione con l’Associazione Luna e Sole onlus, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema di tragica attualità, in prossimità dell’8 marzo, della Giornata internazionale della Donna.

La cerimonia del taglio del nastro si è tenuta al Parco della Biodiversità dell’azienda Mura, ricco di ulivi di pregiate cultivar sarde; la panchina è stata posizionata presso l’olivo secolare Josto Miglior, simbolo dei valori aziendali, alla presenza di Giulia Mura, ideatrice e promotrice dell’evento, accanto al suo papà Manfredi Mura e alla mamma Luisa Corda, generosi ospiti della manifestazione.

L’evento è stato supportato da numerose autorità e da molte donne fortemente impegnate nel sociale, amici e sostenitori dell’iniziativa. Tra le autorità presenti il Sindaco di Jerzu Carlo Lai e il Sindaco di Barisardo Ivan Mameli e la Consigliera di Parità della provincia di Nuoro Lorena Paola Urrai.

