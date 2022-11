Infarto e ictus uccidono ogni anno oltre 200 persone in Ogliastra. Rappresentano la prima causa di morte nella terra della longevità dove curare le malattie al cuore è diventata un’odissea dopo il depotenziamento del reparto di Cardiologia dell’ospedale Nostra Signora della Mercede.

Si muore di malattie del sistema circolatorio nel 32 per cento dei casi. Il dato, riferibile al 2017, è appena stato diffuso dall’Asl Ogliastra sulla scorta dell’elaborazione statistica condotta da Rencam sul biennio 2015-2017.

Sui 643 decessi avvenuti nel 2017, 208 sono avvenuti proprio a causa di malattie cardiovascolari. Le malattie del sistema circolatorio hanno subito un’impennata dell’11 per cento rispetto all’anno precedente.

I tumori maligni figurano come seconda causa di morte sul territorio con 176 decessi (27 per cento annuo), dato che risulta in crescita del 5,39 per cento rispetto al 2016.

Al terzo posto sulle cause di morte in Ogliastra ci sono malattie del sistema respiratorio: 43 morti, il 7 per cento del dato complessivo annuo.

