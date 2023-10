Il calcio si ferma per la scomparsa di Mattia Miscali. Il comitato regionale della Figc ha accolto la richiesta del Villagrande.

La partita in casa del Perdasdefogu è stata rinviata a data da destinarsi. Si sarebbe dovuta giocare alle 15 di oggi ma la tragedia che ha colpito la comunità è troppo grande per poter scendere in campo e divertirsi.

Tanto più perché della rosa fa parte uno dei fratelli della vittima dell’incidente accaduto poco prima dell’alba di oggi.

