Momenti di paura intorno alle 12.30 di oggi a Lotzorai per l'incendio di un'abitazione.

Il rogo nel quartiere di Donigala. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Tortolì che stanno lavorando per domare le fiamme.

I proprietari non erano in casa, non si segnalano quindi feriti, ma gravi danni all’edificio. La zona è stata messa in sicurezza. Da chiarire le cause dell'incendio.

