Incidente nella tarda mattinata di oggi all’altezza del chilometro 90 dell’Orientale, nel territorio di Cardedu.

Una coppia di Tortolì è rimasta ferita dopo essere caduta da uno scooter Kymco People 250. Nessuno dei due ha riportato ferite gravi, ma solo qualche acciacco ed escoriazioni. Danni, invece, alla fiancata del mezzo a due ruote.

Le cause dell’incidente sono al vaglio dei carabinieri della compagnia di Jerzu che sono intervenuti per i rilievi e per regolare il traffico. Sul posto i vigili del fuoco di Tortolì e due ambulanze del 118, il cui personale ha soccorso le due persone ferite, un uomo di 38 anni e una donna di 40, trasportandole per accertamenti all’ospedale di Lanusei.

