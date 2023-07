L’ondata di caldo che sta investendo la Sardegna e l'Ogliastra sta determinando non solo disagi alla popolazione, ma anche gravi disservizi sul fronte delle forniture energetiche, con migliaia di famiglie che si ritrovano all’improvviso senza corrente.

Dalle 21.45 mezza Tortolì è al buio, mentre guasti sono stati segnalati anche a Triei e Lotzorai. Enel, rispetto ai blackout di Triei e Lotzorai, ha chiarito la situazione: «E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, informa che in Ogliastra, nelle zone indicate tra Lotzorai e Triei, non si sono verificati disservizi sulle dorsali di media tensione più estese, bensì alcuni scatti di interruttore sulle singole linee di bassa tensione, già risolti».

La nota è del tardo pomeriggio perché, in realtà, la corrente è saltata di nuovo poco prima delle 19 e, al momento, il servizio è ancora in tilt in alcuni rioni. Il colosso energetico dà le indicazioni agli utenti per segnalare eventuali guasti: «E-Distribuzione ricorda che, mentre la rete di media tensione è monitorata in tempo reale h24, per ogni segnalazione, relativa al funzionamento del sistema elettrico sulle linee di bassa tensione, è utile contattare il servizio clienti al numero 803 500, attivo tutti i giorni h24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza riportato nella bolletta elettrica. In alternativa, è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito e-distribuzione.it e la app E-Distribuzione. Per monitorare lo stato di alimentazione della rete elettrica, inoltre, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni”».

