All’improvviso ha sentito la contrazione al quadricipite e si è fermato. I crampi non hanno concesso tregua a un escursionista che, questo pomeriggio, stava percorrendo il Selvaggio blu, il sentiero naturalistico affacciato sulla costa di Baunei. Talmente le fitte erano dolorose che per soccorrerlo è dovuto intervenire l’elicottero dell’Areus.

Echo Lima 2 si è alzato in volo dalla base di Alghero e ha raggiunto il Selvaggio blu, all'altezza di Tedili, nel tratto tra Pedralonga e Capo Montesantu. L’escursionista, probabilmente sottovalutando la fatica e le energie che avrebbe speso lungo il sentiero, non riusciva più a proseguire l’avventura a causa del dolore che col passare dei minuti lo ha bloccato.

In virtù del luogo impervio in cui è accaduto il fatto, alla centrale operativa del 118 non è rimasto altro da fare che allertare l’elicottero. Arrivata sul posto, l’équipe ha recuperato l’uomo affaticato. Che, anziché concludere l’escursione come aveva pianificato, ha terminato il pomeriggio all’ospedale San Francesco di Nuoro per accertamenti.

