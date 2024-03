Un 23enne di Furtei è stato denunciato a Bari Sardo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti perché in possesso di 29 grammi di marijuana.

Nel corso del pomeriggio dell’11 marzo, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Lanusei lo hanno fermato mentre era in macchina e aveva cercato di eludere il controllo.

Sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di 26 grammi di marijuana contenuti in un barattolo di vetro e di altri 3 grammi in un contenitore metallico, nascosti fra i bagagli. Di qui la denuncia.

(Unioneonline/D)

