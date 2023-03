Un uomo di 60 anni è stato accoltellato, attorno alla mezzanotte, nella sua casa di via Piave in località San Cecilia, nell'abitato di Bari Sardo.

L'uomo, che ha riportato ferite da arma da taglio al fianco destro e al torace, è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale di Lanusei dove è stato ricoverato in codice rosso in gravi condizioni.

Da una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, si sarebbe trattato di una lite in famiglia.

I militari avrebbero già individuato l'autore del gesto - un familiare appunto - sul quale ancora c'è uno stretto riserbo.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata