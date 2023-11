Un uomo è rimasto ferito stamattina, a Bari Sardo, in seguito a una caduta da un albero di ulivo. Secondo quanto si è appreso l’uomo era intento nell’attività di raccolta delle olive in un terreno alla periferia del paese quando, dopo essersi arrampicato sulla pianta, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio finendo rovinosamente a terra.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Bari Sardo per gli accertamenti del caso e il personale medico del 118 che ha chiesto l’ausilio dell’elisoccorso per il trasporto in ospedale alla luce della dinamica dell’incidente.

A Bari Sardo è atterrato Echo Lima 3, l’elicottero dell’Areus di base a Elmas, che ha trasportato l’agricoltore all’ospedale Brotzu di Cagliari dove sono stati effettuati tutti i controlli strumentali del caso. Nella caduta ha riportato delle contusioni. Le condizioni dell’uomo sono rassicuranti.

